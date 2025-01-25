«Было сложно, больно»: Анна Седокова объяснила, зачем вернулась в шоу «Выжить в Самарканде»

Осенью 2024 года Анна Седокова приняла участие в съемках шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», первый выпуск которого выйдет на экраны только 26 января. Экс-солистка «ВИА Гра» рассказывала, что очень волнуется из-за предстоящих испытаний.

Летом 2024 года в эфир выходил проект «Выжить в Дубае. Возвращение». Анна Седокова оказалась джокером шоу и присоединилась к участникам уже после того, как началась борьба за 10 млн рублей. У знаменитости не сложились отношения с партнерами по звездной команде — ей не понравилось, как они относятся к соперникам из народа.

В итоге звезда стала снова джокером экстремального проекта. Певица пояснила, что ей было очень сложно на проекте. Она не знала никого не из участников и присоединилась только во второй серии. Анна также призналась, что она не тот человек, который умеет просчитывать ходы наперед или строить стратегии.

Как пояснила звезда, возвращение в шоу стало для нее возможностью преодолеть страхи и еще раз испытать себя, хотя она отметила, что в ее жизни и так много испытаний.

«Я испытала целую гамму чувств: было сложно, больно, радостно и приятно. И надеюсь, зрителю будет интересно наблюдать за этим», — рассказывала 43-летняя исполнительница StarHit.

В декабре прошлого года звезда столкнулась с тяжелой утратой. Ее экс-супруг Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Седокова после случившегося попала в больницу с нервным срывом и перестала выходить на связь. Затем она прервала молчание и опубликовала пост в память о баскетболисте.

Ранее друг спортсмена Гатис Лининс заявил, что Анна Седокова мучила Яниса Тимму и манипулировала им.