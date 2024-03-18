«Я должна была стучать в закрытую дверь?»: Чурикова впервые прокомментировала конфликт с Терлеевой

Телеведущая Яна Чурикова впервые прокомментировала конфликт с певицей Еленой Терлеевой. Она заявила, что больше не пытается помириться с артисткой после того, как обидела ее словами про ее карьеру.

В 2022 году экс-ведущая «Фабрики звезд» призналась, что считает карьеру Терлеевой самой большой трагедией легендарного проекта. Это сильно задело вокалистку, поэтому, когда к ней пришла команда Яны с предложением об интервью, она предпочла отказаться. Однако Чурикова не отступала.

По словам телеведущей, она вела переговоры с Еленой, просила, чтобы она спела в ее шоу. Это продолжалось месяцы, но так ни к чему и не привело.

«Я говорила: «Приходи, расскажи свою версию событий, объясни, где я не права, спой, люди хотят услышать твой вокал. Люди ждут тебя, любят». Все мои попытки шли по одному месту», - сообщила Чурикова в собственном YouTube-канале.

В итоге переговоры ни к чему не привели, и Яна оставила попытки примирения. Она призналась, что не собирается унижаться перед певицей и продолжать приглашать ее на разговор.

«Я должна была стучать дальше в закрытую дверь? Что я должна была сделать? Униженно валяться в ногах и говорить: «Нет, ты великая, давай все-таки споем». Я считаю — нет», - отметила Яна.

Напомним, что на ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд». Все, что известно о ней, читайте в материале на сайте «Страсти».