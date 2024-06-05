Саша Савельева после слухов о разводе объяснила, почему завидует своему мужу Кириллу Сафонову

Уехавшая в Израиль вслед за мужем экс-солистка группы «Фабрика» Александра Савельева недавно вернулась в Москву, чем спровоцировала слухи о разладе в семье с актером Кириллом Сафоновым. Она поспешила опровергнуть домыслы поклонников и опубликовала совместное видео.

На кадрах Александра поделилась с Сафоновым своим круассаном во время совместной поездки в автомобиле. Она разломила булку пополам и передала супругу.

«В жизни я завидую только одному человеку — моему мужу. Это ж надо, так с женой повезло!» — подписала ролик артистка.

Александра Савельева и Кирилл Сафонов поженились в апреле 2010 года. Весной 2019 года у пары родился сын Леон.

Ранее сообщалось, что Кирилл Сафонов после возвращения Саши Савельевой в Россию уехал к 29-летней дочери от первого брака в Италию.