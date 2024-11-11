«Я должен бесплатно это делать?»: Александр Маршал высказался о своих гонорарах

Певец Александр Маршал рассказал, что не получает заоблачные гонорары. Об этом сообщает Пятый канал.

67-летний музыкант Александр Маршал заявил, что до сих пор выступает с концертами и при этом не получает за них много денег.

«Я не зарабатываю какие-то заоблачные гонорары. Все, что я зарабатываю — это честный труд», — рассказал он.

При этом Маршал заявил, что не собирается уходить со сцены, пока на его концерты приходят зрители.

«Когда у меня не будет полных залов, тогда я могу сказать, что я закончил. А пока люди идут на мои концерты, аплодируют, у них горят глаза. Что же я должен, бесплатно это делать?» — заявил артист.

Напомним, Александр Маршал состоял в таких группах, как «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». Сейчас он занимается сольной карьерой.

Ранее мы писали о том, что Маршал не поддержал увеличение расходов на культуру на 51 млрд рублей.