«Не время для этого»: Маршал высказался против увеличения расходов на культуру на 51 млрд рублей

Заслуженный артист РФ Александр Маршал раскритиковал проект увеличения бюджета на реализацию программы «Развитие культуры» в 2025 году. Об этом пишет издание «Абзац».

По мнению музыканта, сегодня не время для таких трат. Он уточнил, что фронт нуждается в средствах ради победы России в СВО.

«Что касается вложений в размере 51 миллиарда рублей, я думаю, что сейчас не время для этого. Идут боевые действия. Я знаю не понаслышке, что нашим ребятам за ленточкой не хватает бронежилетов, дронов и тепловизоров. Мы с друзьями потратили много денег, чтобы помочь фронту. А мы [посредством бюджета] вкладываем 51 миллиард в культуру», – высказался исполнитель.

Ранее Александр Маршал рассказал, что уехавшие звезды боятся потерять свою недвижимость.

Также сообщалось, что уехавший на Украину журналист Евгений Киселев* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задолжал в РФ 80 тысяч рублей.