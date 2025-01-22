«Я долго с ним боролась»: Костенко рассказала о споре с Тарасовым из-за будущей профессии сына

Костенко пришлось уговаривать Тарасова, чтобы их сын занимался футболом. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают четверых детей. И если дочери уже несколько лет занимаются гимнастикой, то вокруг будущего 4-летнего сына Алексея мнения родителей разошлись. Анастасия Костенко призналась, что ее муж изначально не хотел, чтобы его дети шли по стопам отца.

«Дима не любит пользоваться своим именем и принципиально не рассматривал для Леши футбол. Во-первых, рано, а во-вторых, он против, когда свои мечты транслируют на детей», — рассказала она.

Модель из Сальска заявила, что ей пришлось уговаривать бывшего спортсмена на то, чтобы ребенок смог попробовать себя в футболе.

«Я долго с ним боролась, аргументируя тем, что это интерес нашего сына. Необязательно погружать во все тонкости и подвергать опасности, можно же заниматься более лайтово, поддерживая его хотелку», — добавила она.

В итоге Тарасов согласился с мнением жены — он периодически проводит тренировки для сына.

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