«Я долго не рассказывала про свою операцию»: жена Тимура Хайдарова решилась на откровение

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши впервые рассказала про операцию, сделанную мужем. Хирургическое вмешательство было выполнено спустя три месяца после самостоятельных родов в 2022 году.

Подробности Сильваши привела на своей странице в соцсетях.

«Я долго не рассказывала про свою операцию… В этом посте результат до и после спустя девять месяцев липосакции живота, рук, боков, ног, липоскульптурирования ягодиц у доктора Тимура Хайдарова», - сообщила жена звездного хирурга.

Она призналась, что полностью соблюдала рекомендации врача и делает это по сей день. Также женщина посещала все необходимые процедуры.

Как только прошел месяц после операции, Сильваши разрешили идти в спортзал и лететь на море. Сейчас она продолжает поддерживать результат – для этого также ходит на рекомендованные процедуры. Женщина отметила важность соблюдения водно-питьевого режима.

Пост Сильваши появился после многочисленных обвинений в адрес хирурга в некачественной пластике. Первой об этом заявила певица Слава. Ее поддержала артистка Любовь Успенская. Позже была опубликована переписка Славы с сотрудницей клиники – исполнительница жаловалась на осложнения после операции после употребления алкоголя.

На фоне скандала Хайдаров уехал за границу и перенес приемы. На днях он снял видео с другим звездным клиентом – певцом Филиппом Киркоровым. Он, в отличие от других знаменитостей, доволен результатом преображения.