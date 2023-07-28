В переписке раскрыла правду: из-за чего на самом деле у Славы возникли осложнения после операции на груди

Издание Super.ru опубликовало переписку певицы Славы с сотрудницей клиники хирурга Тимура Хайдарова, в которой артистка пожаловалась на боль после операции на груди. Из нее следует, что осложнения возникли из-за алкоголя.

Общение с менеджером клиники состоялось в сентябре 2022 года. Операция была сделана в августе.

В голосовом сообщении Слава рассказывала: «Я тут что-то перегуляла, выпила пару дней назад и, видимо, потанцевала очень агрессивно. У меня сильно болит под кожей живот и спина, я там ничего не могла себе разорвать, потянуть?»

Певица спрашивала, стоит ли ей «что-нибудь попить или помазать». Слава говорила об «очень сильном отеке» и «неприятных ощущениях».

Напомним, исполнительница пожаловалась на неудачную пластику груди, сделанную у Хайдарова. Врач, в свою очередь, утверждал, что певица не соблюдала рекомендации.

Слава отрицает эту информацию и отмечает, что делала все необходимое после маммопластики: носила топик, пила таблетки, не поднимала тяжелое, посещала процедуры и перевязки.

Ранее Хайдаров заявил, что на Славу оказали влияние. Поэтому она осталась недовольна операцией.