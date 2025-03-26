Киркоров на девятый день обратился к отцу со словами «надеюсь, тебе очень хорошо»

Певец Филипп Киркоров на девятый день после смерти отца сделал пост в соцсетях. Он обратился к Бедросу со словами «надеюсь, тебе очень хорошо».

Публикация появилась в личном блоге артиста.

«9 дней… Надеюсь, ты на ручках у Бога! И тебе очень хорошо», - написал Киркоров.

Певец опубликовал трехминутный ролик, состоящий из видео и фотографий, на которых показаны отец и мать Киркорова, а также сам артист в разном возрасте. В ролике приводятся слова Бедроса Киркорова. Народный артист РФ говорит: «Что я хотел сделать, все сделал. Я ценю искренность в своих отношениях. Человек должен быть добрым, не завидовать, работать,… радоваться жизни и самое главное никому не делать зла,…относиться по-дружески».

На прощании с Бедросом 21 марта Филипп Киркоров рассказал, что перед смертью отец подарил ему фамильный перстень. Артист хотел, чтобы кольцо передавалось из поколения в поколение.