«Я догадывалась»: таролог раскрыла глаза Наташе Королевой перед 50-летием

Певица Наташа Королева рассказала, что незадолго до 50-летия, которое случится 31 мая, встретилась с тарологом. Артистка до сих пор находится под впечатлением от слов специалиста.

Встреча произошла на съемках программы, посвященной юбилею певицы.

«Таролог раскинула карты и сказала, что мое главное предназначение в жизни — дарить людям надежду. Я об этом по большому счету и сама догадывалась», - сказала Королева сайту mk.ru.

Артистка объяснила, что мотивирует людей добиваться в жизни самого лучшего. Соответствующий посыл певица дает своим зрителям.

Королева рассказала, что есть много историй людей, у которых случались «невероятные жизненные ситуации» под ее песни. У одних случалась первая любовь, у других первые переживания. За это зрители часто благодарят ее, призналась исполнительница.

«Многие меня воспринимают как пример того, как нужно поступать в жизни», - заявила Королева и отметила, что поступками показывала, как «нужно выруливать» из разных ситуаций.

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