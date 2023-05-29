Бурные отношения разрушатся: дочери Агутина и Варум предсказали несчастье

Дочь музыкантов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета с высокой долей вероятности расстанется с нынешним парнем – их роман окажется недолгим. Соответствующим прогнозом поделилась таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, отношения пары будут бурными и эмоциональными, но недолгими. При этом связь молодых людей искренняя, они испытывают друг к другу настоящие чувства.

Абравитова сообщила, что этот роман – тренировка перед браком. Он еще ожидает звездную наследницу.

Елизавета приобрела недвижимость в США, работая посудомойкой. Агутин наблюдает за личной жизнью дочери и предупреждает мужчин, чтобы не обижали ее. Музыкант грозится поломать ноги.

Ранее мы писали, как отец уговорил девушку отказаться от работы официанткой. 24-летняя Елизавета зарабатывала таким способом, потому что принципиальность не позволяла брать деньги у родителей.