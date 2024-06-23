«Я догадался»: Цискаридзе рассказал, как зарождался роман Заворотнюк и Чернышева

Умершая от рака актриса Анастасия Заворотнюк познакомилась с третьим супругом, фигуристом Петром Чернышевым во время съемок шоу «Танцы на льду». Между ними пробежала искра, и звезда «Моей прекрасной няни» приняла решение уйти от Сергея Жигунова к спортсмену, с которым прожила до конца своей жизни. Первым о чувствах между Заворотнюк и Чернышевым узнал артист балета Николай Цискаридзе.

Роман актрисы и фигуриста зарождался на глазах танцора. Сначала Заворотнюк всячески скрывала свои отношения, но Цискаридзе догадался о чувствах между Анастасией и Петром после одного случая.

Однажды Николай заметил на шее Анастасии новое украшение с инициалами «РТ». В перерыве между съемками Цискаридзе подошел к Заворотнюк и напрямую спросил ее о своей догадке.

«И вдруг я так поворачиваюсь и говорю: „Петр Чернышев?“. Потому что моя фамилия тоже в английском языке пишется через „тс“, и я догадался. И вдруг она мне говорит: „Этого никто не знает“. Я говорю: „А я уже знаю“», — рассказал артист в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Но Петру и Анастасии не удалось долго скрывать роман от коллег. Как пояснила тренер Татьяна Тарасова, настоящую любовь не спрятать. Тренер обрадовалась, узнав об отношениях актрисы и фигуриста. Все сразу поняли, что их пара — идеальная.

Анастасия Заворотнюк, известная российскому зрителю по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни 29 мая. На протяжении пяти лет актриса боролась с раком мозга, который врачи обнаружили у нее на последней стадии.

Ранее Татьяна Навка рассказала, как знаменитость впервые узнала о раке головного мозга.