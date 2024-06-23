«Лицо перекосило»: как Анастасия Заворотнюк впервые узнала о своей смертельной болезни

29 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении пяти лет боролась с раком мозга. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале фигуристка Татьяна Навка рассказала, как артистка впервые узнала о своем страшном диагнозе.

Татьяна Навка была близкой подругой Анастасии Заворотнюк. Они вместе работали на ледовых шоу, а когда актриса тяжело заболела, фигуристка помогала ее семье. Олимпийская чемпионка призналась, что застала подругу на начальных этапах ее онкологического заболевания.

«Я узнала об этом, наверное, самая первая. Помню тот день, когда они меня пригласили — рассказали, советовались. Настя для меня очень близкий человек… У Насти был день рождения 3 апреля, и она уже себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного, скажем так, перекосило. Все думали, что это просто нерв воспалился. Буквально на следующий день они пошли проверяться, и обнаружили… всю эту историю», — рассказала Татьяна Навка.

По словам спортсменки, Анастасия Заворотнюк с самого начала знала о своем диагнозе — опухоли головного мозга. Однако, несмотря на болезнь, актриса сохраняла позитивный настрой, шутила и подбадривала родных и близких.

«Настя — боец, и она даже в то время всё воспринимала с юмором — ничего, прорвемся. Я тоже такой человек, поэтому она мне близка именно духом, она моя сестра по ощущению… Все эти пять лет были такие качели — была надежда на улучшение…» — поделилась фигуристка.

Татьяна Навка подчеркнула, что артистка «до последнего боролась» за жизнь, но «чуда не произошло».

Напомним, Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой — самой агрессивной формой опухоли головного мозга, но в последние несколько месяцев состояние актрисы резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее сообщалось о том, что мать Анастасии Заворотнюк посещала храм за несколько часов до смерти актрисы.