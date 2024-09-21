«Я добрый папа»: Кай Метов раскрыл, чем занимаются его наследники

19 сентября певцу Каю Метову исполнилось 60 лет. В честь юбилея артист дал большое интервью, в котором рассказал о своих наследниках. У исполнителя есть трое детей — двое из них родились вне брака.

От первой жены Натальи у артиста есть дочь Кристина, которая родилась в 1987 году. По словам звезды, она профессионально занимается танцами, у нее есть своя балетная школа в Германии. Метов уже стал дедушкой — его внучка тоже пробует себя в танцах. При встречах малышка обязательно показывает дедушке, как садится на шпагат, рассказал он NEWS.ru.

У Метова есть два внебрачных ребенка — Анастасия и Рик. Наследница артиста пошла по стопам отца. В этом году она окончила Московскую государственную консерваторию по двум специальностям: Анастасия и пианистка, и музыкальный теоретик с уклоном в журналистскую сферу. Певец признается, что с дочкой интересно общаться на разные темы, благодаря ее начитанности. О внебрачном сыне звезды известно лишь то, что он занимается боксом.

Артист пояснил, что всегда готов помочь наследникам, но в то же время хочет, чтобы они росли самостоятельными. Себя Метов называет добрым отцом.

«Нет, наверное, все-таки я добрый папа. Никогда не шлепал, не орал на детей. Старались разрешать все конфликты в разговорах», — сказал он.

Ранее Кай Метов рассказал, как Филипп Киркоров «испортил» ему участие в шоу «Маска».