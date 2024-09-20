Кай Метов рассказал, как Филипп Киркоров «испортил» ему участие в шоу «Маска». Об этом сообщает NEWS.ru.

В беседе с журналистами певец вспомнил, как Филипп рассекретил его в шоу с первой ноты. По словам Метова, Киркоров мог бы подержать интригу.

«Я был в скафандре космонавта. Костюм невероятно тяжелый. Выхожу на сцену, собрав всю волю в кулак, и начинаю петь. И буквально на первой же ноте Филипп заявляет: «Это Кай!». Елки-палки, думаю, ну хоть бы чуть-чуть интригу подержал», — высказался артист.

Кай отметил, что относится к Филиппу с большим уважением. По его словам, они познакомились, когда Киркоров был в браке с Аллой Пугачевой.

«Не могу сказать, что мы близкие друзья. Но мы с теплотой и добротой относимся друг к другу», — резюмировал Метов.

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