«Я до сих пор не могу прийти в себя. Это неправильно»: мать Владимира Левкина не сдержала слез у могилы сына

Мать экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина не смогла сдержать слез на открытии памятника сыну. Раиса Ивановна призналась, что до сих пор не оправилась спустя год после трагедии.

16 ноября на могиле Владимира Левкина на Троекуровском кладбище открыли памятник. На церемонии собрались родные и близкие певца, скончавшегося в прошлом году. С пронзительной речью выступила мать артиста, которая с грустью вспомнила о сыне и рассказала, что так и не смирилась с утратой.

«Спасибо вам всем, что помните моего сыночка. Я, конечно же, всем низко кланяюсь в ножки за то, что вы любили его. Ну что мне еще сказать? Я не могу прийти в себя до сих пор. Как же это так? Все это неправильно, неправильно. У него остались две девчонки, такие умнички», — приводит слова Раисы Ивановны StarHit.

Напомним, бывший солист «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что долгие годы Владимир Левкин боролся с раком лимфатической системы. Смерть певца стала настоящим ударом для его родных. Вдова артиста не скрывала, что после трагедии потеряла смысл жизни и даже хотела уйти вслед за мужем.

«Для меня загадка, как я не рухнула в первую секунду, когда узнала, что его больше нет. Я ведь ему всегда говорила: „Если с тобой что-то случится, я умру“. <…> А лечь рядом с ним всегда хочется», — делилась Марина Левкина.

Ранее вдова Владимира Левкина раскрыла, что ей потребовалось 6 млн рублей на установления памятника супругу: «У меня кредиты, пусть пока я не поеду отдыхать куда-то».