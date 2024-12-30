«Я до этой боли довел»: звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов признался, в чем винит себя перед сыном

Актер Валерий Баринов откровенно рассказал, в чем винит себя в воспитании сына. В интервью для YouTube-шоу «PROжизнь» звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство» признался, что однажды ударил Егора по губам, «доведя его до боли».

Народный артист России рассказал, как его сын, которому на тот момент было всего 10 лет, впервые попробовал закурить. Егор сам признался в содеянном отцу, который вышел из себя после этой новости. Валерий Баринов «обидно и достаточно больно» ударил ребенка по губам, не узнав подробности произошедшего. Впоследствии актер жалел о своем поступке.

«Он был настолько потрясен этим… Я до сих пор не могу вспоминать это спокойно, но я поступил так. Мой сын не курит. Хорошо ли я поступил или плохо… Наверное, плохо, но… Вы знаете, как я понял в юности, что, когда меня наказывал дед, допустим, мог высечь за что-нибудь, или от отца могло достаться, я не понимал, почему плачу», — поделился Валерий Баринов.

Спустя время звезда «Кадетства» понял, что ему было обидно за деда. Валерий Баринов отметил, что он знал, что родственнику больно, когда тот его бьет. При этом, когда у него самого появился ребенок, артист не смог держать себя в руках, причинив боль сыну.

«А я до этой боли довел», — заявил актер.

Также Валерий Баринов признался, что заставлял Егора смотреть передачи, в которых рассказывалось о вреде и последствиях употребления запрещенных веществ. Как объяснил артист, он лишь хотел напугать сына и донести до него, что это «темная сторона жизни и финал всего».

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