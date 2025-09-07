«Своей энергией на меня повлиял»: блогер Олеся Иванченко рассказала о 20-минутном романе с Тимати

Олеся Иванченко, ведущая шоу «Натальная карта», ответила на подозрения в романе с рэпером Тимати. По словам блогерши, между ей и артистом действительно возникла химия, но совсем ненадолго.

Иванченко дала интервью YouTube-каналу Надежда Стрелец. Ведущая рассказал о съемках с Тимати и ситуации, когда подписчики заподозрили ее в романе с рэпером.

«Он тоже своей энергией на меня повлиял. Наш роман с Тимати закончился, когда приехал Максим (парень Олеси — Прим. Ред.) через 20 минут после записи этого мотора "Натальной карты"», — призналась Иванченко.

При этом блогерша заявила, что многие видят в ней лишь экранный образ. В обычной жизни, по словам Олеси, она не дает поводов для ревности.

Ранее Иванченко рассказала о работа над главной ролью в новом сериале «Няня Оксана». Оказалось, что подготовка к съемкам довела ее до психотерапевта.