«Я дешевлю»: раскрыт гонорар Сергея Соседова за новогодний корпоратив

Сергей Соседов заявил, что его работа на новогоднем корпоративе стоит 500 тысяч. Слова музыкального критика передает URA.RU.

По информации источника, в этом году у заказчиков высокий спрос на Соседова, который, в отличие от коллег, не выдвигает серьезных требований. Сергей признался, что за частное мероприятие получает 500 тысяч.

«Обычно это происходит по сценарию, который утвержден заказчиком. Везде есть сценарий: на него я и ориентируюсь. Моя работа на корпоративе стоит действительно пятьсот тысяч рублей. Хотя, например, один из самых крутых прокатчиков нашего шоу-бизнеса считает, что я дешевлю. И что мой вечер должен стоить дороже», — высказался музыкальный критик.

По словам Соседова, ему нравится выступать на закрытых мероприятиях. Он чувствует, что зрители любят его и ждут. Сергей связал свою востребованность с адекватным гонораром и особой творческой манерой.

«Особенно мне нравится, когда я выхожу к зрителям и понимаю, что они хотели видеть именно Соседов в качестве ведущего своего мероприятия. Знаете, многие артисты жалуются, что у них работы мало. У меня такого нет. Я востребован, потому что не называю заоблачных гонораров, работаю ни на кого не похоже», — резюмировал он.

