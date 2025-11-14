«Бредовая идея»: как Сергей Соседов отреагировал на исполнение Долиной песни Инстасамки
Соседов заявил, что Долина сможет превратить в хит перепетый трек Инстасамки. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».
В этом году на телеэкранах выйдет ремейк фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В картине снялись российские звезды, среди которых оказалась и Лариса Долина. Певице досталась роль двоюродной тети героя Саахова.
В фильме Долина исполнит песню Инстасамки «За деньги да». Критик Сергей Соседов заявил, что Долина сможет сделать из песни хит.
«Я слабо верю в то, что исполнительница Инстасамка умеет петь, и ее песни вряд ли можно назвать песнями, но Лариса Александровна сможет любое убожество превратить в классный и легкий трек. У нее есть такой талант», — рассказал он.
При этом Соседов усомнился в качестве выбранной песни.
«Я мог бы ожидать любой перепевки и любой песни, но точно не треков Инстасамки. Словом, выбор меня неприятно удивил, это бредовая идея», — добавил он.
