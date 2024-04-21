«Я держал его за руку»: сын Юрия Куклачева раскрыл подробности случившегося у отца инфаркта

12 апреля, в день своего 75-летия, народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован прямо со своего юбилейного концерта с инфарктом. В настоящее время основатель Театра кошек в Москве находится в больнице после перенесенной операции на сердце. Сын Юрия Куклачева Дмитрий в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ раскрыл подробности того, что случилось с его отцом на юбилейном концерте.

По словам Дмитрия Куклачева, артист цирка почувствовал себя плохо после первого акта своего эстрадно-циркового шоу. Однако, несмотря на это, Юрий Куклачев старался улыбаться и делать вид, что все в порядке, принимая поздравления от звездных гостей и поклонников во время антракта. Как оказалось, уже тогда его беспокоили боли в груди. Дрессировщик кошек позвал к себе сына и попросил вызвать скорую помощь.

«Он сел и сказал: „Дим, у меня что-то в груди, вызови врачей“. Я держал его за руку, пока отцу делали укол. В больницу с ним поехала жена. Он так ждал этого юбилея, так готовился к нему. Никогда ни на что не жаловался», — поделился Дмитрий Куклачев.

Артиста цирка госпитализировали и диагностировали обширный инфаркт. Юрию Куклачеву провели трехчасовую операцию под местным наркозом. Ему установили пять стентов для восстановления кровоснабжения сердца. Сейчас дрессировщик уже чувствует себя лучше и идет на поправку.

14 апреля Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Артист рассказал, что во время операции он был в сознании. Более того, он признался, что врачи спасли его после остановки сердца.

Напомним, 12 апреля Юрий Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Вырученные средства собирались направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Однако во время выступления дрессировщику стало плохо и его доставили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что Юрия Куклачева перевели из реанимации в общую палату.