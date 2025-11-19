«Я делаю ботокс у профессора»: Тина Канделаки показала лицо без макияжа
© Starface.ru
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заверила, что никогда не делала пластических операций, но регулярно колет ботокс.
В своем личном блоге 50-летняя продюсер опубликовала видеоролик, на кадрах которого смывала макияж с лица и заодно похвасталась состоянием кожи.
«Делаю минимум. Без пластики. Вообще не скрываю – из важного делаю ботокс. Всем рекомендую, но я делаю ботокс у профессора-невролога. Я не делаю ботокс у косметологов. Я сделала ламинирование – чудовищно. Никогда больше не буду делать у этого специалиста. Не буду называть, но это было очень плохо», - разоткровенничалась Тина.
Она также призналась, что старается избегать солнечных лучей из-за склонности кожи к образованию пигментных пятен, поэтому постоянно носит кепки и всевозможные шляпы.
Кроме того, Тина не забывает о правильном питании, поэтому наняла персонального повара. Основу ее рациона составляют морепродукты и рыба, а в течение дня Канделаки любит перекусить тыквенными семечками или свежим огурцом.
