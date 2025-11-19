НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 ноября 2025, 18:34
«Я делаю ботокс у профессора»: Тина Канделаки показала лицо без макияжа

50-летняя Тина Канделаки заявила, что делает ботокс у профессора-невролога.
© Starface.ru

Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заверила, что никогда не делала пластических операций, но регулярно колет ботокс.

В своем личном блоге 50-летняя продюсер опубликовала видеоролик, на кадрах которого смывала макияж с лица и заодно похвасталась состоянием кожи.

«Делаю минимум. Без пластики. Вообще не скрываю – из важного делаю ботокс. Всем рекомендую, но я делаю ботокс у профессора-невролога. Я не делаю ботокс у косметологов. Я сделала ламинирование – чудовищно. Никогда больше не буду делать у этого специалиста. Не буду называть, но это было очень плохо», - разоткровенничалась Тина.

Она также призналась, что старается избегать солнечных лучей из-за склонности кожи к образованию пигментных пятен, поэтому постоянно носит кепки и всевозможные шляпы.

Кроме того, Тина не забывает о правильном питании, поэтому наняла персонального повара. Основу ее рациона составляют морепродукты и рыба, а в течение дня Канделаки любит перекусить тыквенными семечками или свежим огурцом.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Тина Канделаки показала редкое фото с 38-летним мужем – Василием Бровко. Они позировали на пляже, держась за руки.

