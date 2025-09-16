Тина Канделаки показала редкое фото за руку с 38-летним мужем Василием Бровко
49-летняя директор ТНТ Тина Канделаки показала редкое фото с 38-летним мужем – Василием Бровко. Они позировали на пляже, держась за руки.
Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте Канделаки.
Продюсер отправилась с супругом в путешествие по России. Сделанными на отдыхе кадрам Канделаки поделилась в соцсетях.
На одной из фотографий она предстала с мужем. Бровко был в ярких шортах, а Канделаки - в топе и велосипедках нежно-голубого цвета, с кепкой на голове. Супруги шли по песку без обуви.
Ранее Канделаки делилась, что назвала дочь в честь жены президента США Дональда Трампа Мелании. У Тины двое детей от первого брака – дочь и сын. Канделаки рассказывала, что перед рождением дочери увлекалась просмотром конкурса красоты – на нем молодой Трамп заметил участницу по имени Мелания Кнаус. Тина призналась, что не могла оторваться от красоты девушки. «Да, Меланию Бородину зовут в честь жены президента США. Так сложились обстоятельства, и переписывать историю я не буду!» - сообщала продюсер.