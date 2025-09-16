Тина Канделаки показала редкое фото за руку с 38-летним мужем Василием Бровко

49-летняя директор ТНТ Тина Канделаки показала редкое фото с 38-летним мужем – Василием Бровко. Они позировали на пляже, держась за руки.

Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте Канделаки.

Продюсер отправилась с супругом в путешествие по России. Сделанными на отдыхе кадрам Канделаки поделилась в соцсетях.

На одной из фотографий она предстала с мужем. Бровко был в ярких шортах, а Канделаки - в топе и велосипедках нежно-голубого цвета, с кепкой на голове. Супруги шли по песку без обуви.