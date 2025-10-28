«Я действительно трудоголик»: Екатерина Семенова рассказала, как возлюбленный относится к ее работе

Актриса и кинопродюсер Екатерина Семенова поделилась подробностями своей профессиональной деятельности и личной жизни. Звезда сериала «Две судьбы» рассказала в интервью Леди Mail, как ее мужчина относится к ее работе.

Знаменитость не стала скрывать, что много трудится. Даже после аварии, в которой она получила перелом ног, она поспешила вернуться к съемкам. Уже через три недели после ДТП она принимала участие в детективе «Охота».

«Надела на голеностопы поддерживающие кости "сапожки", художники по костюмам купили мне туфли на мягком ходу на два размера больше — и в путь. Ну не могу я сидеть на месте!» — рассказала актриса.

Несмотря на такой трудоголизм, Екатерина отметила, что ее любимый человек с полным пониманием относится к ее постоянным съемкам и гастролям. По словам звезды, он видит, насколько сильно она любит свою профессию.

«Я действительно трудоголик и очень много вкладываю в работу, для меня она крайне важна. Но, конечно, когда у тебя появляются отношения, приходится находить время и на них. Сегодня я пытаюсь балансировать между кино, театром и личной жизнью. А ведь еще и отдыхать нужно успевать!» — поделилась Семенова.

Также в ходе беседы актриса вспомнила о роли, которая принесла ей всенародную известность. Ею стала Вера из сериала «Две судьбы». Семенова отметила, что этот образ до сих пор остается с ней.

«Если раньше неизменно слышала от поклонников "Моя мама так любила вас в сериале "Две судьбы", то теперь все чаще мне говорят: "Моя бабушка так любила вас в сериале "Две судьбы"". Я, конечно, обожаю каждую свою роль, и не могу сказать, какая из моих 150 работ самая лучшая, а какая — худшая», — заключила знаменитость.

