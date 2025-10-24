Актриса из «Душегубов» Соколович рассказала о ревности в браке с режиссером

Актриса из «Душегубов» Анна Соколович рассказала о ревности в браке с режиссером. Артистка поделилась подробностями личной жизни в беседе с сайтом «Страсти».

Анна состоит в браке с режиссером Георгием Соколовичем. По словам актрисы, после замужества в жизни многое изменилось — супруг стал не только ее поддержкой и опорой, но и главным советчиком в профессии. При этом пара старается разделять семейную жизнь и рабочие моменты.

«На мою работу он умеет посмотреть со стороны, очень точно чувствует, когда нужно подсказать, а когда – просто поддержать. К тому же, он может заметить то, что иногда ускользает от меня самой, поэтому его мнение очень для меня важно», — высказалась актриса.

По словам Анны, Георгий — не тот человек, который будет запрещать съемки, если его что-то смутит. Их отношения основываются на доверии и открытости. При этом Соколович не отрицает, что в браке присутствует ревность.

«Запретить – нет, у нас другой механизм принятия решений. Мы оба занимаемся этой профессией и понимаем, что она требует доверия, открытости друг с другом и взвешенных решений. Но нам повезло, никогда разногласий на этой почве не возникало. Ревность, наверное, есть в мелочах, но она не разрушительная, а тёплая, как проявление любви», — сообщила Анна.

