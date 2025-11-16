«Я даже знаю, с кем уедет. Это всех потрясет»: Дмитрий Дибров планирует новое путешествие после Бали

Адвокат Дмитрия Диброва заступился за телеведущего после скандала с откровенным видео и заявил, что он имеет право «жить как хочет». В разговоре с StarHit Александр Добровинский раскрыл подробности поездки шоумена на Бали и рассказал о новом путешествии артиста, куда тот отправится не один.

16 ноября в СМИ появилась информация о том, что после скандального видео Дмитрий Дибров улетел из России. По данным источников, ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» отпраздновал день рождения на Бали. Многие предположили, что шоумен побоялся проблем в карьере из-за разлетевшегося по Сети ролика. Прокомментировать ситуацию решил Александр Добровинский, который отметил: артист не обязан оправдываться за свои поездки.

«Как же всех задел предмет Димы Диброва. Теперь каждая поездка на отдых будет окутана тайным смыслом? Дмитрию не надо оправдываться ни перед кем за свои поездки. Человек решил отметить свой день рождения так, как ему хочется», — заявил адвокат Дмитрия Диброва.

Юрист также заинтриговал: в январе телеведущий также запланировал путешествие, но не в одиночестве. Александр Добровинский заверил, что знает, кто составит компанию Дмитрию Диброву. По словам адвоката, личность этого человека по-настоящему шокирует общественность.

«И на январские праздники тоже уедет. И я это точно знаю, даже знаю, с кем. Это еще раз всех потрясет. И, возможно, на майские праздники опять улетит. Человек должен в свободной стране жить как хочет, если он не нарушает закон. Свободу Дмитрию Диброву», — подчеркнул Александр Добровинский.

Шоумен оказался в центре скандала, когда в Сеть попали кадры, на которых он выходит из машины с расстегнутыми штанами вместе с таинственной спутницей. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на вечеринку откровенного характера. Многие пристыдили Дмитрия Диброва, позволяющего себе подобное поведение на публике. Представитель артиста Артур Якобсон не исключил, что теперь ему грозят серьезные проблемы по работе.

Напомним, 25 сентября Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. В окружении пары утверждали, что причиной разрыва стала измена модели с женатым другом семьи Романом Товстиком.

Ранее Дмитрий Дибров в два раза повысил гонорар после скандального видео.