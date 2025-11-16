Дмитрий Дибров в два раза повысил гонорар после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров значительно повысил стоимость своих выступлений после видео, где его засняли с расстёгнутой ширинкой. По данным Telegram-канала Mash, гонорар 65-летнего шоумена увеличился с 2,5 до 5 млн рублей.

Ко всему прочему, менеджеры телеведущего также ведут переговоры с клиентами о годовых контрактах стоимостью около 50 миллионов рублей. Репутационные риски объясняются тем, что во время съёмки Дмитрий мог находиться под воздействием веществ, которые ему «подмешали негодяи».

Несмотря на рост доходов, скандал имеет и негативные последствия: Дибров временно потерял возможность становиться амбассадором брендов и лицом проектов. Пиар-специалисты считают, что текущие ассоциации с инцидентом создают слишком высокие риски для рекламных кампаний.

Напомним, на прошлой неделе по Сети распространилось видео, на котором Дмитрий Дибров запечатлен в непотребном виде. Так, на кадрах телеведущий выходит из машины с расстегнутыми штанами, а чуть позже к нему подходит таинственная спутница. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на закрытую вечеринку откровенного характера.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что Дибров может лишиться работы после скандального видео.