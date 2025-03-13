«Я даже не знаю фамилию Никиты»: Волочкова объяснила, почему дочь уехала от жениха к отцу

Балерина Анастасия Волочкова объяснила переезд дочери Ариадны в квартиру отца. Она также сообщила, что не знает фамилию жениха и не знакома с его родителями.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Балерина призналась: дочь и ее жених – очень верующие люди. Пара собирается венчаться, а это считается серьезным шагом.

«Поэтому их духовный отец просто настоятельно рекомендовал перед венчанием пожить отдельно, такое вот испытание», - рассказала Волочкова.

Ариадна отказалась переезжать в загородный дом к матери, потому что дочь выбрала там, где ей удобно: работа и другие дела Ариадны аккумулированы в центре.

Родители жениха Ариадны не собираются приезжать на свадьбу в Санкт-Петербург. Объяснить ситуацию Волочкова не смогла, так как не знакома ни с отцом, ни с матерью молодого человека.

«Я не видела этих людей, не обсуждала это с ними, я их не знаю. Я даже не знаю фамилию Никиты, но знаю, что он – хороший человек. Меня Ариша познакомила с ним в храме», - заключила танцовщица.

Ранее сообщалось, что Ариадна уехала от жениха спустя 4 месяца совместной жизни.