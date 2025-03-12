Ариадна Волочкова съехала от жениха после 4 месяцев совместной жизни: известна причина

19-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой за месяц до свадьбы съехала от жениха. Сейчас девушка проживает с семьей отца, бизнесмена Игоря Вдовина.

Как пояснила телеведущая Елена Николаева, Ариадна покинула квартиру возлюбленного вовсе не из-за разногласий. Вместе они прожили всего 4-5 месяцев.

По словам мачехи дочери Волочковой, молодые собираются пройти церемонию венчания, которая требует соблюдения определенных правил —между будущими супругами должно быть расстояние до свадьбы.

Также Елена сообщила, что обязательно будет на торжестве в Москве. Свадьбу, которую организует балерина в Петербурге они с супругом решили проигнорировать, чтобы избежать скандалов.

«Просто это ее жизнь. И хочется тишины, в том числе публичной перед событиями. К тому же все, что лично она думает о своих решениях, она уже говорила сама», — поделилась с Woman.ru Николаева.

Ранее появилась информация о долгах и микрозаймах жениха дочери Волочковой. 19-летняя Ариадна неоднократно подчеркивала, что Никита Григорян отлично зарабатывает, однако в минувшем году молодой человек был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов. А в 2023-м на номер телефона Никиты была зафиксирована попытка займа на сумму в размере 15 тысяч рублей.