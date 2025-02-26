Автограф за 20 тысяч, подушка за 2,5 тысячи: как зарабатывают на славе Юры Борисова

Актер Юра Борисов продолжает находиться на пике славы. И пока сам он ждет, когда шумиха вокруг него спадет, предприимчивые россияне пытаются заработать на его популярности. Так, в Сети активно продают автографы звезды «Аноры» за 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Юра уже давно в кинематографе, но с 2024 года его карьера вышла на новый уровень. После успеха фильма «Анора» его стали приглашать на кинопремии за границей, а число его фанатов возросло как за рубежом, так и в России. Некоторые пользуются этим и пытаются нажиться на поклонниках Борисова. В Интернете предлагают купить самые разные товары с изображением актера и просят за это немалые деньги.

Одни из самых популярных товаров – это постеры и подушки с человеческий рост, которые популярны у подростков. Их особенность в том, что с ними можно спать, обнимая их ногами. За такие «сувениры» приходится отдавать 2,5 тысячи рублей.

Также есть и те, кто продают глянцевые журналы, в которых печатали Юру. Один экземпляр – 10 тысяч рублей. Но дороже всего автографы. Например, росписи каста «Аноры» обойдутся в 10 тысяч рублей. А актерского состава «Сто лет тому вперед» - в 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, кого Юра Борисов сыграет в фильме Эмира Кустурицы.