«Я даже не хоронила ее»: Лариса Копенкина рассказала о смерти 19-летней дочери

Бизнес-вумен и экс-супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина рассказала о смерти 19-летней дочери Анастасии. Женщина призналась, что это случилось более 25 лет назад, и она даже не смогла похоронить наследницу.

Копенкина в эфире шоу «Искры летят» на Муз-ТВ вспомнила, что ее дочь в 17-летнем возрасте влюбилась в парня, который был старше нее. Она не слушала мать и бросила учебу. Женщина была против союза, и хотела, чтобы ее ребенок получал образование. Но она не послушала родительницу.

«Я смирилась, потому что дочь со мной не общалась. Чтобы вернуть дочь, я прогнулась. Они поженились, жили отдельно. А потом она, видимо, захотела уйти от него. Я сказала ей, мол, возвращайся домой», – поделилась Лариса.

Женщина отметила, что в какой-то момент девушка согласилась с матерью и ушла за вещами. Но случилось страшное – девушка выпала из окна. На вопрос о том, причастен ли к этому возлюбленный Анастасии, Лариса не отвечает. Но отмечает, что они очень любили друг друга.

«Был какой-то конфликт, какой-то скандал… Начнем с того, что для меня мой ребенок не умер. Я не знаю, что следствие говорит по этому поводу. Меня оградили от всего. Я Бога молила о том, чтобы него не видеть и не слышать, я даже дочь не хоронила. Потому что три дня, когда люди готовятся к похоронам, я была одна и думала только о том, что всем докажу, что она жива», – призналась женщина.

Бизнес-вумен призналась, что дочь явилась к ней во сне через год после смерти. Она сказала матери не плакать и заявила, что вернется на землю, будучи «среди людей».

«Я несколько лет бегала по улице за людьми и искала ее среди них», — поделилась Лариса.

Ранее мы писали о том, что певец Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с Ларисой Копенкиной. Он ответил на слухи, был ли это пиар-роман.