«Я даже дергалась»: вдова Владимира Левкина призналась, что чувствует присутствие мужа после его смерти

Вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина удивила признанием спустя почти три месяца после смерти мужа. На вечере памяти артиста Марина Левкина рассказала, что до сих пор чувствует присутствие супруга рядом. Об этом сообщает StarHit.

14 февраля в «Есенин-центре» в Москве состоялся благотворительный концерт, посвященный ушедшему из жизни Владимиру Левкину. На вечере памяти артиста собрались его близкие и друзья, исполнили его песни и поделились воспоминаниями о нем. Внезапная смерть певца стала шоком для многих, а Марина Левкина призналась, что она до сих пор не верит в случившееся.

«Мне периодически кажется, что все происходящее вокруг — съемки фильма. <…> В голове мелькала мысль: как будто кадр переставляют. Сейчас тоже думаю: как это вечер памяти?..» — поделилась вдова Владимира Левкина.

По словам женщины, она по-прежнему ощущает присутствие мужа рядом. Так, во время выступления на вечере памяти Марина Левкина будто заметила его в зрительном зале. Вдова экс-солиста группы «На-На» призналась, что это заставило ее «дернуться».

«Я несколько раз за вечер почувствовала, что Володя стоит рядом. Помню, даже дергалась от такого эффекта присутствия, резко поворачивала голову. Но — никого. И еще был момент… Когда исполняла песню „Спи, мое солнышко“, то не видела зрительный зал, сильно слепили софиты. Но глаза вдруг сфокусировалась на „Айфоне“ в первом ряду, и опять-таки возникло ощущение, что по ту сторону камеры мой Володя спрятался. Он же обожал все снимать!» — заявила Марина Левкина.

Кроме того, на концерте присутствовали дети артиста, а также его младшая сестра Ирина, а также его друзья и единомышленники — Ирина и Настя Грибулины, Юлия Проскурякова, Леся Ярославская, Игорь Корнилов и многие другие.

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