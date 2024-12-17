«У него была легкая смерть»: вдова Левкина рассказала о последнем дне жизни певца

Вдова Владимира Левкина рассказала о последнем дне жизни певца. Об этом она сообщила в шоу «Не принято обсуждать».

Маруся Левкина вспомнила, как прошел последний день ее мужа Владимира Левкина. По словам женщины, музыкант уснул и не проснулся.

«Он очень любил, кода наступало утро. 17 ноября он просто не проснулся. У него была легкая смерть. Ему стало плохо, он уснул. Его спасали, и он так и не пришел в себя. Наверно, он пожалел меня, пожилую маму, тысячу людей, которые переживали», — рассказала она.

Вдова Левкина считает, что таким образом певец хотел облегчить страдания тех, кто за него беспокоился. Маруся ответила поклонникам музыканта, что лучшей помощью для нее станет прослушивание песен Левкина.

«Ему было важно, чтобы о нем говорили как об артисте. Сейчас многие спрашивают, чем помочь. Я отвечаю — просто включите его песни. Он так хотел ротаций, так хотел, чтобы его песни звучали», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что вдова Левкина вспомнила, как дочь Ника узнала о смерти отца.