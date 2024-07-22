«Я давно знаю истинную причину»: подруга Глюкозы Ксения Собчак впервые прокомментировала позор певицы в Красноярске

Подруга певицы Глюкозы, журналистка и телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала ее странное состояние на концерте в Красноярске. Она заявила, что давно знает настоящую причину.

Сначала Собчак отреагировала на публикацию исполнительницы в соцсетях, в которой Глюкоза рассказала о своем «очень тяжелом состоянии», связанном со смертью бабушки и «предательством» бывшего продюсера Максима Фадеева. Журналистка написала под постом: «Мы тебя любим, и мы с тобой, все будет хорошо».

Затем Собчак сделала публикацию в своем Telegram-канале и более развернуто рассказала о ситуации в жизни подруги.

«Я давно знаю истинную причину и Наташино отношение к самому родному человеку, но считаю, что такие вещи рассказывать или нет - решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», - написала журналистка.

Собчак и Глюкоза дружат много лет. Также певица рассказывала, что именно журналистка познакомила ее с будущим мужем. Они вместе летели в самолете, и Собчак призвала исполнительницу обратить внимание на «красивого» и «богатого» молодого человека. Теперь знаменитости часто отдыхают семьями.

Ранее Глюкоза дала первый комментарий после скандального выступления в Красноярске. Она заявила, что принимала снотворное и антидепрессанты, так как не могла самостоятельно справиться с событиями в жизни.