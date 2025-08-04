«Я дарю творчество бесплатно»: Анастасия Волочкова ответила на слухи о миллионных гонорарах за выступления

Анастасия Волочкова ответила на слухи о выступлениях на корпоративах за миллионные гонорары. В беседе с «Общественной службой новостей» балерина назвала эту информацию «сказками» и заявила, что «дарит свое творчество людям бесплатно».

По словам Анастасии Волочковой, она всегда любила петь и даже думала о музыкальной карьере, но решила уйти в балет. Однако артистка не оставила творческую деятельность и даже записала альбом.

«У меня есть музыкальный слух, я люблю и умею петь, но тяга к балету была сильнее, поэтому я и стала балериной, а не певицей. Сейчас у меня есть альбом лирических композиций, я его иногда исполняю и делаю это, кстати, абсолютно бесплатно. Я дарю свое творчество людям бесплатно», — отметила Анастасия Волочкова.

Танцовщица также опровергла, что берет миллионные гонорары за выступление на сцене с песнями. Анастасия Волочкова заверила: она не только бесплатно играет в спектаклях, но и «даром поет для людей».

«Я не знаю, кто это сочинил, но я вот уже несколько лет приглашаю всех на свои спектакли абсолютно бесплатно, пою я для людей тоже даром, у меня все есть, поэтому пусть никто не выдумывает сказки о том, что Волочкова поет на частных вечеринках за миллионы», — заявила балерина.

Бывшая прима Большого театра подчеркнула: требовать такие огромные суммы за выступления могут только вокалисты высокого уровня.

Напомним, в марте Анастасия Волочкова сообщила, что записала свой первый музыкальный альбом «Вселенная». Артистка призналась, что хочет стать «главной певицей всея Руси», записать еще один альбом и танцевать под свои треки.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает Анастасия Волочкова, начавшая музыкальную карьеру: «Выход в свет стоит от 500 тыс. рублей».