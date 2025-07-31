«Выход в свет стоит от 500 тысяч»: сколько зарабатывает Анастасия Волочкова, начавшая музыкальную карьеру

Балерина Анастасия Волочкова не так давно объявила о начале музыкальной карьеры. Танцовщица запела и даже анонсировала концерт в сочинском караоке 1 августа. В Сети пользователи стали обсуждать, что выступления артистке необходимы ради заработка, но, как отметил продюсер Сергей Дворцов в беседе со «Страсти», с доходом у нее все в порядке.

По мнению продюсера, несмотря на наличие лишь пары песен, Анастасия может спокойно давать концерты, ведь люди идут на нее не из-за треков. Волочкова — известная личность, за присутствие на вечеринке которой организаторы готовы отдавать от 1,5 млн рублей.

«Как мне коллеги рассказывали, у нее гонорар от 1,5 млн рублей. Значит, примерно такую сумму заплатили вот в этом караоке, чтобы Анастасию сделать хедлайнером. Даже не из-за песен, а потому что она известная балерина, личность, ее любят. Заказывают Волочкову влиятельные и богатые олигархи. Спрос на нее есть, но как бы… постольку поскольку», — отметил Дворцов.

Также балерина зарабатывает, сопровождая на светских мероприятиях малоизвестных артистов. Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Волочкова берет с кавалеров деньги, чтобы они могли пиариться на ее имени. И это в шоу-бизнесе распространенная практика.

«То, что Волочковой платят за сопровождение молодых неизвестных певцов — это точно. Я думаю, что выход в свет стоит от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Хотя, как правило, коллаборация со звездой стоит не меньше 2−3 млн рублей. Все зависит от того, сколько и в какой период ты пиаришься за счет артиста», — рассказал Дворцов.

По мнению продюсера, выступать в качестве певицы Анастасия начала не ради денег, а чтобы быть у всех на слуху. Он отметил, что звездам часто нужно реализовывать себя в разных сферах, чтобы оставаться востребованными.

«Талантливый человек талантлив во всем. Поэтому она решила реализовать себя и в музыке. Плюс еще энергию потратить туда. Чтобы оставаться на плаву, нужно любыми способами держаться. Это нормально. Это один из немногих законов шоу-бизнеса», — поделился Дворцов.

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