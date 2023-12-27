«Разбирайтесь с Собчак, а не с Настей»: отец Ивлеевой заступился за дочь на фоне скандала с «голой» вечеринкой

Отец блогера Насти Ивлеевой заступился за нее на фоне скандала вокруг ее «голой» вечеринки. По мнению мужчины, проверять нужно не его дочь, а журналистку Ксению Собчак. Об этом он сообщил в беседе с Daily Storm.

Последствия проведения светского мероприятия с провокационным дресс-кодом в Москве телеведущая пожинает уже неделю. Кроме разрыва контрактов с крупными компаниями, Настя столкнулась с проверками ФНС, и теперь ей может грозить реальный срок до пяти лет лишения свободы. При этом, несмотря на огромную аудиторию и друзей в шоу-бизнесе, никто не посчитал нужным защитить Ивлееву от хейта и встать на ее сторону. Даже гости вечеринки теперь называют ее безвкусной и извиняются за то, что были там замечены.

Публично заступиться за блогера решил лишь отец Вячеслав Ивлеев. Он заявил, что его дочь взрослая и умная. И если она устроила эту вечеринку, то так было нужно. Он также напомнил, что Настя не уезжала из страны и честно работала в России, поэтому, по его мнению, с ней не нужно разбираться. Чего нельзя сказать о Ксении Собчак.

«Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей! Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. <…> Ищут какие-то жареные факты, чего-то высасывают из пальца. Им чего-то в жизни не хватает. Занимайтесь собой, работайте!» - заявил Ивлеев.

К слову, Настя с отцом уже долгое время не общается. Однако, как заверил Вячеслав, он от дочери не откажется и будет поддерживать ее всегда и во всем.

Ранее стало известно, что в офисах Насти Ивлеевой были проведены обыски.