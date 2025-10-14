НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 октября 2025, 12:42
«Я дала тебе крылья, но осталась позади»: вдова Валентина Юдашкина до сих пор не смирилась со смертью мужа

Вдова умершего от рака Валентина Юдашкина призналась, что все еще ждет его дома.
© Lomohov Anatoly / East News

Вдова Валентина Юдашкина обратилась к покойному мужу в день его рождения. В личном блоге Марина Юдашкина призналась, что до сих пор не смирилась с утратой: «Я все еще жду, что твои шаги коснутся пола, и тогда боль начнет утихать».

14 октября знаменитому кутюрье исполнилось бы 62 года. Вдова Валентина Юдашкина опубликовала в соцсети архивное фото супруга. На снимке модельер был запечатлен в очках и классическом костюме и улыбался. Марина Юдашкина не скрывает: она до сих пор не оправилась от трагедии и все еще ждет возвращения любимого.

«Я смотрела, как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади. Ты ушел, и время ушло тоже, но я все еще жду у двери, что твои шаги коснутся пола, и тогда даже боль начнет утихать. Но моя любовь все еще одинока и все еще боюсь! С днем рождения, любимый!» — высказалась вдова Валентина Юдашкина.

Память дизайнера также почтили и многие знаменитости: Любовь Успенская, Николай Басков, Наташа Королева, Зара, Екатерина Стриженова и другие. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, которая близко дружила с Валентином Юдашкиным. Певица лаконично написала: «Ты всегда в моем сердце».

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина обнаружили онкологическое заболевание. Рак почки стал причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, распространившихся в течение года. 2 мая 2023 года кутюрье ушел из жизни в возрасте 59 лет.

«У меня, наверное, не могло быть шока. На моих руках от рака умерла сначала бабушка, а потом и мама… Когда это случилось в третий раз, я попросила: „Господи, оставь мою семью в покое! Наверно, мы все отработали“. Знаю, что паника в этих случаях не нужна, от нее будет только хуже. Мы с мужем приняли решение не лечиться за границей — только в Москве. Именно благодаря нашим врачам он прожил столько лет», — делилась Марина Юдашкина в интервью.

Ранее вдова Валентина Юдашкина в годовщину смерти мужа призналась, что скучает по нему: «Как тебя не хватает!»

Автор:Наталья Гречкина
