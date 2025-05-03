«Как тебя не хватает!»: вдова Юдашкина трогательно обратилась к модельеру в годовщину смерти

Вдова Юдашкина написала трогательные слова в адрес покойного мужа. Марина призналась, что до сих пор очень сильно скучает по Валентину.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!», - обратилась она к модельеру.

Почтили память художника под постом Марины и российские знаменитости: Наташа Королева, Марк Тишман, Игорь Крутой и Екатерина Стриженова.

«Светлая память!», «Любим, помним, скучаем! Валечка, какой был замечательный человек с большой буквы», - написали они.

С 2016 года Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием – раком почки. Валентин умер в возрасте 59 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева сильно переживала за Валентина Юдашкина и даже была «в панике», узнав о раке дизайнера. Певица не пожалела денег, чтобы найти для модельера самых лучших врачей.