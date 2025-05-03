НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 мая 2025, 13:36
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«Как тебя не хватает!»: вдова Юдашкина трогательно обратилась к модельеру в годовщину смерти

Вдова Валентина Юдашкина призналась, что скучает по мужу в годовщину его смерти.
«Как тебя не хватает!»: вдова Юдашкина трогательно обратилась к модельеру в годовщину смерти

© Starface.ru

2 мая 2023 ушел из жизни после борьбы с раком российский модельер Валентин Юдашкин. В годовщину смерти к народному художнику России обратились вдова Марина и его единственная дочь Галина.

Наследница кутюрье показала в социальных сетях утопающую в цветах могилу отца. В вазах возле памятника стояли белые, красные розы и гвоздики.

«Как тебя не хватает!»: вдова Юдашкина трогательно обратилась к модельеру в годовщину смерти

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова Юдашкина написала трогательные слова в адрес покойного мужа. Марина призналась, что до сих пор очень сильно скучает по Валентину.

«Как быстротечно время! Вот уже два года тебя нет с нами, очень скучаем! И как тебя не хватает нам!», - обратилась она к модельеру.

Почтили память художника под постом Марины и российские знаменитости: Наташа Королева, Марк Тишман, Игорь Крутой и Екатерина Стриженова.

«Светлая память!», «Любим, помним, скучаем! Валечка, какой был замечательный человек с большой буквы», - написали они.

С 2016 года Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием – раком почки. Валентин умер в возрасте 59 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева сильно переживала за Валентина Юдашкина и даже была «в панике», узнав о раке дизайнера. Певица не пожалела денег, чтобы найти для модельера самых лучших врачей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Валентин Юдашкин
Галина Юдашкина
годовщина