«Я дала Сарику»: в Сети возмущены откровением Лизы Моряк о муже

Лиза Моряк пошутила, что играет главные роли благодаря связям с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Лиза Моряк выложила в соцсетях юмористический ролик, в котором похвасталась замужеством с режиссером Сариком Андреасяном.

«Мама дала мне красоту, папа дал характер. А я дала Сарику и теперь живу у Христа за пазухой и играю главные роли!» — подписала видео она.

В комментариях пользователи не оценили шутку знаменитости: «Никто не дал таланта», «Какая дешевая пошлость!», «Конечно, в нормальные фильмы просто не берут».

Напомним, Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в 2022 году. Разница в возрасте между супругами составляет 11 лет.

Ранее мы писали о том, что Лиза Моряк объяснила выбор редкого имени дочери. Напомним, девочку зовут Шарлиз. Многие шутили, что ребенка назвали в честь бренда зефира.