«Назвали не в честь зефира»: Лиза Моряк объяснила выбор редкого имени дочери

10 мая 29-летняя актриса Лиза Моряк стала мамой во второй раз. Жена режиссера Сарика Андреасяна родила дочь, которую решили назвать Шарлиз. Знаменитость объяснила подписчикам, почему выбрала такое редкое имя для малышки.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» написала в соцсетях обращение от лица дочери. Артистка спустя месяц после родов попросила перестать ассоциировать имя малышки с зефиром.

«Всем привет! Меня зовут Шарлиз! Хочу сразу сказать, что родители назвали меня не в честь зефира. У имени Шарлиз красивое значение, и, говорят, что с таким именем есть крутая актриса», — обратилась к подписчикам Елизавета.

Актриса считает, что ее дочь полностью довольна жизнью: у нее есть добрые и веселые родители, маленькая сестра и заботливые родственники. По словам Моряк, малышка пока похожа на нее, но темперамент девочки сильно отличается от старшей дочери. Елизавета пошутила, что наконец-то она родила ребенка, который не «копия какого-то там Сарика».

Моряк вышла замуж за режиссера в 2022 году. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет.

Напомним, артистка призналась, что сбросила 10 кг сразу же после родов. Но пока она все еще продолжает тщательно следить за питанием.