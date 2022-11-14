«Я дала ему в лоб, глаз выпал»: Бочкарева отомстила обидчику

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева умеет постоять за себя. Актриса вспомнила, как в школьные годы жестко наказала одноклассника, который постоянно к ней приставал.

«Кстати, был такой случай, когда глаз у человека выпал и ничего. Да все нормально, зажил у него глаз. Я дзюдо занималась. Однажды на уроке ИЗО в школе я мальчика «пам» о парту головой – и все. Приставал очень долго», – поделилась артистка в эфире программы «О жизни с Юлией Агафаровой».

Актриса уверяет, что никогда не провоцировала мужчин. Эффектная красотка не пыталась привлечь к себе внимание внешними данными.

«Я приходила специально на пробы к режиссеру: в пол юбка – как монашка, водолазка, убранные волосы, вся такая гордая, непокорная, неприступная. Он на меня смотрит, говорит: «Вы знаете, у меня до вас одна была, то так сядет, то так, другая – тут полоса и тут полоса (указывает на грудь) и больше нет ничего. Я смотрю на вас, еще не знаю, кто вы, что вы, я вас беру только потому, что вы так ко мне пришли», - вспоминает звезда.

Наталья также высказалась по поводу скандальной истории с участием актрисы Елены Прокловой. Напомним, что блондинка заявляла о сексуальных домогательствах, но не называла имен. Поклонники и коллеги решили, что Проклова говорила о покойном Олеге Табакове. Бочкарева в свое время училась у мэтра. Она считает его гениальным человеком.

«Женщины бывают разные – кто-то может отказать, кто-то нет, кто-то не хочет. Мы же не знаем, как это было. Сейчас это все покрыто историей. Если ты решилась на это, сходила бы к батюшке, исповедалась, очистила бы душу. Даже если это было, это было 50 лет тому назад!» – возмутилась исполнительница роли Даши Букиной.

Ранее звезда признавалась, что обязана своим успехом именно Табакову.