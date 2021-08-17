Бочкарева призналась, что карьерой обязана Табакову: «Был мне как отец, духовный наставник»

Учиться у него было очень важно для Натальи — чтобы остаться в его группе, она даже отказалась от соблазнительного предложения поехать на съемки в Америку.

«Олег Павлович меня вызвал и сказал: "Уехать туда придется на два года. Ты можешь ехать, но, к сожалению, я должен буду тебя отчислить с курса". А ведь мы — его последний курс, он потом больше не набирал. Предложил по возвращении меня передать кому-то из других педагогов. Представляете, как воздействовала на меня эта фраза — "передать"! Я тут же решила — никуда не поеду», — рассказала она.

Свою главную роль в телешоу «Счастливы вместе» она тоже получила с его благословения.

«На роль Даши Букиной я пошла с его благословения. Олег Павлович, помню, тогда преподавал в Гарварде, слышал про этот сериал. Спросил у меня: "Неужели ты будешь играть женщину с лошадиным лицом?". Я объяснила, что сделаю ее другой, очень милой, с русской ментальностью. Если б он сказал, мол, не нужен тебе весь этот блуд, то я бы отказалась».

До сих пор Бочкарева вспоминает его с огромной теплотой и уважением.

«Это, конечно, огромная потеря. Помните, как его провожали? Этот человек внес огромный вклад вообще в будущее страны. Он жив в учениках и еще не в одном их поколении. Есть те воспитанники, профессиональные актеры, которым уже по 50, а есть ученики, которые его знают и помнят, которым всего по 18-20. Живет колледж, сделанный им для 15-летних, живет его театр. Это память, след».