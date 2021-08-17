Бочкарева призналась, что карьерой обязана Табакову: «Был мне как отец, духовный наставник»
Наталью Бочкареву знает практически каждый зритель в нашей стране, даже тот, кто не видел фильмы с ней. Ее карьере могут смело завидовать коллеги — а обязана своим успехом Наталья, по ее словам, Олегу Табакову, который был ей настоящим учителем. Об этом она рассказала в интервью «СтарХиту».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natalia_bochkareva_official
«Я на спор поступила в Нижегородское театральное училище, а когда училась на четвертом курсе, Олег Павлович приехал к нам с творческой встречей. Осмелев, после мастер-класса я заявила, что хочу учиться у него в Москве. А он возьми и пригласи. Доучивалась четвертый курс я все-таки в Нижнем — нельзя было бросить, так как это дипломные спектакли. А потом пересела за парту к Табакову — он меня определил на конец своего второго курса», — рассказала она.
Когда Наталья воспользовалась его приглашением, она получила огромную зависть со стороны других его учеников, так он зарекомендовал ее с самого начала.
Учиться у него было очень важно для Натальи — чтобы остаться в его группе, она даже отказалась от соблазнительного предложения поехать на съемки в Америку.
«Олег Павлович меня вызвал и сказал: "Уехать туда придется на два года. Ты можешь ехать, но, к сожалению, я должен буду тебя отчислить с курса". А ведь мы — его последний курс, он потом больше не набирал. Предложил по возвращении меня передать кому-то из других педагогов. Представляете, как воздействовала на меня эта фраза — "передать"! Я тут же решила — никуда не поеду», — рассказала она.
Свою главную роль в телешоу «Счастливы вместе» она тоже получила с его благословения.
«На роль Даши Букиной я пошла с его благословения. Олег Павлович, помню, тогда преподавал в Гарварде, слышал про этот сериал. Спросил у меня: "Неужели ты будешь играть женщину с лошадиным лицом?". Я объяснила, что сделаю ее другой, очень милой, с русской ментальностью. Если б он сказал, мол, не нужен тебе весь этот блуд, то я бы отказалась».
До сих пор Бочкарева вспоминает его с огромной теплотой и уважением.
«Это, конечно, огромная потеря. Помните, как его провожали? Этот человек внес огромный вклад вообще в будущее страны. Он жив в учениках и еще не в одном их поколении. Есть те воспитанники, профессиональные актеры, которым уже по 50, а есть ученики, которые его знают и помнят, которым всего по 18-20. Живет колледж, сделанный им для 15-летних, живет его театр. Это память, след».
Фото: Instagram Натальи Бочкаревой
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