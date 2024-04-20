«Я чувствую здесь свою силу»: дочь Максима Виторгана приняла решение о переезде

После съемок в сериале «Олень» 27-летняя дочь Максима Виторгана Полина приняла решение о переезде. Девушка заявила, что хочет обосноваться в Израиле.

«Я переезжаю в Израиль и хочу велосипед! Вдруг кто-то отдает/продает свой?» – поинтересовалась наследница артиста в своем микроблоге.

Полина решила пойти по стопам знаменитого отца и стать актрисой. Недавно девушка приняла участие в съемках израильского сериала, а теперь хочет остаться в этой стране.

Отметим, что Полина жила некоторое время в Израиле два года назад, однако потом она отправилась в путешествие по миру.

«Как мне стало понятно два года назад, строить планы – напрасный труд, жизнь решает по-своему. Но если говорить о желаниях, то я очень хочу работать в Израиле. Я чувствую здесь свою силу, черпаю энергию в языке, в атмосфере», – поделилась дочь Виторгана с журналистами местного издания «Вести».

Она подчеркнула, что в Израиле завела много друзей и испытывает особую любовь к этой стране. К тому же девушке нравится излагать свои мысли на иврите.

«Так что программа-минимум – работать здесь, а максимум – и жить тоже. Думаю, что это произойдет в скором времени, так мне подсказывает моя интуиция», – добавила Полина.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце заговорила о расставании со своим новым бойфрендом.