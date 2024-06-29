«Я чувствую себя на 33»: Филипп Киркоров впервые признался, зачем делал пластические операции

Певец Филипп Киркоров откровенно рассказал о том, зачем сделал целую серию пластических операций на теле. По словам исполнителя хита «Цвет настроения синий», он ничего в себе кардинально не менял, а лишь стремился соответствовать своему внутреннему состоянию.

«Я ничего не менял. Я просто хочу, чтобы моя внешность соответствовала моему внутреннему состоянию. А внутри я чувствую себя на 33», - разоткровенничался Киркоров с Telegram-каналом «Звездач».

При этом поп-король вспылил, когда ему задали вопрос о том, не планирует ли он новые хирургические вмешательства. Киркоров заявил журналистке: «идите вы все ….» и быстро проследовал в гримерку. Инцидент произошел после выступления артиста на столичном выпускном.

Ранее Филипп Киркоров назвал своего сына Мартина скромным парнем, который увлекается спортом. Наследнику поп-короля 29 июня исполнилось 12 лет, и звездный отец приготовил ему в подарок пару обуви. Он отметил, что у сына много разных кед и кроссовок, но его подарок – самый дорогой.