Анна Седокова выложила фото без макияжа после слухов о новой пластике

41-летняя исполнительница предстала в черном топе с глубоким декольте, леггинсах в тон и кепке на борту самолета. Артистка позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа.

На днях Анна Седокова выложила новое видео в личном блоге и шокировала подписчиков внешностью. Многие пользователи отметили, что бывшая участница группы «ВИА Гра» изменилась до неузнаваемости, и заподозрили ее в пластике. В частности, некоторые фанаты допустили, что звезда решилась на ринопластику.

Анна Седокова состоит в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Влюбленные поженились в 2020 году. Общих детей у пары нет. Артистка воспитывает двух дочерей и сына от разных мужчин: Алину от футболиста Валентина Белькевича, Монику от бизнесмена Максима Чернявского и Гектора от предпринимателя Артема Комарова. У баскетболиста также есть ребенок от первого брака, Кристиан.

Исполнительница признавалась, что у нее с мужем непростые отношения, которые они периодически выясняют публично. Пара неоднократно провоцировала слухи о разрыве, однако до развода дело не доходило.

Ранее Седокова призналась, что проходит сложный путь после откровений мужа.