«Я чувствую, что мой век будет короткий»: Никита Кологривый сделал громкое заявление о своей жизни

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый в настоящее время является одним из самых востребованных российских актеров. Актер занят в разных проектах и много снимается. В интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV объяснил, почему много работает, и сделал громкое заявление.

Никита Кологривый признался, что старается охватить как можно больше проектов, поскольку чувствует, что у него мало времени. Актер перечислил троих артистов, которые рано ушли из жизни.

«Может быть, я чувствую, что мой век короткий будет, и актерский, и человеческий. И мне надо успеть. Я же понимаю, что кому-то это дается, а кому-то не дается. Все люди, на чей путь я смотрел и к кому стремился, они все очень рано сгорели. Но они все вызывают у меня невероятное уважение. Высоцкий, Олег Даль, Хит Леджер. Меня часто сравнивают с Леджером, с его образом жизни», — поделился Никита Кологривый.

Кроме того, актер прокомментировал недавний скандал, в центре которого оказался. Напомним, в марте Никита Кологривый устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Артист в состоянии сильного алкогольного опьянения начал приставать к официантке. В результате он попал в спецприемник, где провел семь суток.

В новом интервью Никита Кологривый объямнил свое поведение в Новосибирске. По словам актера, в тот период у него были психологические проблемы. Также он подчеркнул, что до случившегося он в течение года не употреблял алкоголь.

«Когда приехал в Новосибирск, то посчитал, что это безопасное место для того, чтобы расслабиться. Из-за этого это истеричное белочное состояние и случилось со мной. На видео видно, что у меня беспомощное состояние», — высказался артист.

Ранее сообщалось о том, что Никита Кологривый объявил о подготовке к новому проекту. Это будет первая работа актера после ареста.