Актер Никита Кологривый готовится сняться в первом проекте после ареста за дебош

Актер Никита Кологривый объявил о подготовке в новому проекту. Это будет первая работа знаменитости после ареста в Новосибирске за дебош в баре.

В личном Telegram-канале звезда сериала «Слово пацана» опубликовал новые фотографии с тренировки. На них Никита был в баксерских перчатках и мокрой от пота майке. Сам он признался, что отправился в спортзал ради новой роли.

«Готовим новый проект», - поделился Кологривый, но больше никаких деталей раскрывать не стал.

К слову, многие поклонники желали увидеть подготовку актера к совсем другой роли. Долгое время в Сети активно обсуждали, что он может сыграть политика Владимира Жириновского в сериале о нем. О внешнем сходстве двух мужчин говорил даже режиссер проекта. Однако после скандала в Новосибирске кандидатуру Никиты сняли.

Напомним, что актер посетил один из баров города вместе с друзьями. Сначала, по словам персонала, он вел себя адекватно, но из-за алкоголя стал приставать к одной из официанток. Получив от девушки отказ, Кологривый укусил ее, а после пошел ругаться с другими посетителями и охранниками. В итоге Никиту задержали, и его отправили под административный арест на семь суток.

Ранее актриса Зоя Бербер раскритиковала Кологривого за отсутствие «пацанских» понятий.