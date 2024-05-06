«Я чувствовал»: амулет Филиппа Киркорова помог певице Севиль победить в шоу «Маска»

Накануне состоялся финал юбилейного, пятого сезона шоу «Маска» на НТВ, победителем которого стала солистка группы Artik & Asti, певица Seville (Севиль Велиева), которая выступала в образе Енота. Однако первое место артистке удалось занять не только благодаря таланту, но и амулету от Филиппа Киркорова. Об этом сам певец рассказал в эфире финального выпуска проекта.

Участнику в костюме Енота удавалась оставаться неузнанным для членов жюри на протяжении всего пятого сезона шоу «Маска». Судьи, в числе которых были Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез, не раз признавались, что не могут угадать, кто скрывается под маской Енота.

Лишь перед самым разоблачением члены жюри сделали верное предположение.

«Талантливая, музыкально гибкая, мастер перевоплощений, настоящая актриса — Севиль», — заявила Регина Тодоренко.

Филипп Киркоров отметил, что Севиль смогла победить в проекте в том числе благодаря его особому подарку.

«Я чувствовал, что там красивая девушка. А эта певица невероятной красоты. Если там Севиль, то это неожиданно, потому что утонченность, элегантность, воспитание с этим образком никак не вязались. Но и счастлив, что моя энергетика, вот этот амулетик, подаренный тебе, привел тебя к заслуженной победе», — признался артист.

И действительно, когда Енот наконец снял маску, там оказалась Севиль Велиева. Победительница шоу «Маска» выступила с обращением к организаторам проекта и призвала людей «жить сейчас».

«Я хочу начать с благодарностей. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто трудится над этим шоу, над этим большим, добрым проектом. <…> Я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которые принесло это шоу. Я хочу, чтобы люди не ждали жизнь, а жили сейчас», — высказалась певица.

Ранее мы писали о том, что генеральный продюсер WeiT Media («Вайт медиа») Юлия Сумачева назвала самый сложный костюм в шоу «Маска».