Настя Ивлеева поцеловала популярного женатого комика в новом сезоне Большого шоу

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева страстно поцеловала комика Дениса Дорохова на публике. Сделала это звезда соцсетей, чтобы продолжить участие в Большом шоу Aзaмaтa Mуcaгaлиeвa, четвертый сезон которого стартовал на платформе VK Видео.

Экс-супруга рэпера Элджея стала гостьей юмористического рeaлити-шoу oт продакшн-компании Medium Quality, в котором перед 10-ю известными личностями стоит одна задача – не рассмеяться. Все герои заперты в замкнутом пространстве с камерами по всему периметру, которые не пропускают даже легкой ухмылки.

Несмотря на то, что Настя довольно колоритный персонаж, который часто веселит свою аудиторию, в какой-то момент ее участие в шоу Азамата не задалось. Блогер оказалась на грани провала и тогда решила идти в ва-банк. Она поцеловала своего соперника Дениса Дорохова, взяв с ведущего слово, что, если сделает это «с языком», то точно пройдет дальше. Свое обещание обе стороны сдержали.

К слову, в отличие от Ивлеевой, которая после развода так и не смогла ни с кем из мужчин больше сблизиться, Дорохов женат и воспитывает двоих сыновей – Артема и Богдана. Супруга шоумена признавалась, что он отличный отец, который подает своим детям пример настоящего мужчины.

Ранее Настя Ивлеева рассказала о встрече с Аллой Пугачевой.